В Башкирии иномарка опрокинулась в кювет: один человек погиб, двое пострадали

Вчера, 6 июля, в Бижбулякском районе Башкирии автомобиль Renault Duster съехал в кювет, в результате чего опрокинулся. Об этом рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
ДТП произошло на шестом километре автодороги Елбулак - Матвеевка - Лысогорка. За рулем иномарки находился 56-летний мужчина.
Водитель скончался на месте трагедии. Его пассажиров, 35 и 64-летних мужчин, доставили в больницу с различными травмами. Причины и обстоятельства аварии уточняются.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.