В Башкирии двое злоумышленников несколько раз ударили мужчину и отобрали у него деньги
В Учалах двое злоумышленников несколько раз ударили мужчину и отобрали у него все имеющиеся деньги. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Сотрудники полиции уже задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летний ранее судимый парень и его 25-летний сообщник. Свою вину они признали.
По словам потерпевшего, неизвестные стали требовать, чтобы он купил им необходимое в магазине. Потерпевший выполнил их требование, потратив около 2 тысяч с карты, но грабителям этого было мало и они стали вымогать ещё денег. Мужчина отрицал наличие остальной суммы, за что его 2 раза ударили и вытащили из кармана последние 3 тысячи. Стоит отметить, что оба грабителя находились в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось позже, заявитель направлялся на работу своего брата в магазин. Товарищи проследили за ним и под предлогом того, что они хотят воспользоваться туалетом. В торговой точке они украли у брата потерпевшего ноутбук и умную колонку.
пресс-служба МВД Башкирии
В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.