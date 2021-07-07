В Башкирии двое злоумышленников несколько раз ударили мужчину и отобрали у него деньги

По словам потерпевшего, неизвестные стали требовать, чтобы он купил им необходимое в магазине. Потерпевший выполнил их требование, потратив около 2 тысяч с карты, но грабителям этого было мало и они стали вымогать ещё денег. Мужчина отрицал наличие остальной суммы, за что его 2 раза ударили и вытащили из кармана последние 3 тысячи. Стоит отметить, что оба грабителя находились в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось позже, заявитель направлялся на работу своего брата в магазин. Товарищи проследили за ним и под предлогом того, что они хотят воспользоваться туалетом. В торговой точке они украли у брата потерпевшего ноутбук и умную колонку.

пресс-служба МВД Башкирии