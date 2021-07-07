В Башкирии с начала года произошло уже 16 ДТП с электросамокатами

Количество ДТП с участием электросамокатов продолжает расти. Так, по данным пресс-службы ГИБДД РБ, с начала года произошло уже 16 таких аварий.

Фактически таких аварий намного больше, однако ГИБДД фиксирует только столкновение с автомобилями. Многие электросамокатчики не обращаются за помощью в медучреждения, а лечатся дома, поэтому и у врачей нет точной статистики по пострадавшим в ДТП с электросамокатами. Однако на данный момент известно об одном погибшем.