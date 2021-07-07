Житель Башкирии спас от браконьеров детёныша косули

Фермер из села Аркаулово Салаватского района пришёл на помощь беззащитному лесному животному. Отправившись к своему полю, мужчина заметил в лесу маленького обессиленного детёныша косули.

Как сообщает издание «На земле Салавата», неравнодушный сельчанин не смог пройти мимо зверька. Мужчина предположил, что маму малыша застрелили браконьеры. Сам детёныш косули попытался убежать от недоброжелателей, но получил травму ноги и передвигаться самостоятельно уже не смог.

Фермер подобрал и отвез малыша в ветеринарную клинику. Детёнышу наложили гипс, а через две недели его уже снимут. Малыша передадут в приют для диких животных.