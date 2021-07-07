В Башкирию к концу недели поступил 30 тысяч доз вакцины «КовиВак»

Около 30 тысяч доз вакцины «КовиВак» поступит в регион в конце этой недели. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения республики. Максим Забелин объяснил, что поставка препаратов пока ограничена из-за промышленных объемов производства и распределения количества доз по регионам.

Также на брифинге озвучили вопрос о соблюдении масочного режима вакцинированными. По медицинским основаниям привившиеся могут быть носителями вируса. Поэтому люди, прошедшие иммунизацию, вне зависимости от титра антител, по-прежнему должны носить средства индивидуальной защиты.

Вероятность заболеть после вакцинации есть, она минимальна. Но в значительной мере мы знаем, что она будет проходить в легкой форме, бессимптомно, в более редких случаях это будет проходить в средней степени тяжести, но без каких-то осложнений.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр здравоохранения Республики Башкортостан
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