В Башкирию к концу недели поступил 30 тысяч доз вакцины «КовиВак»

Около 30 тысяч доз вакцины «КовиВак» поступит в регион в конце этой недели. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения республики. Максим Забелин объяснил, что поставка препаратов пока ограничена из-за промышленных объемов производства и распределения количества доз по регионам.
Также на брифинге озвучили вопрос о соблюдении масочного режима вакцинированными. По медицинским основаниям привившиеся могут быть носителями вируса. Поэтому люди, прошедшие иммунизацию, вне зависимости от титра антител, по-прежнему должны носить средства индивидуальной защиты.