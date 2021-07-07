В Башкирию к концу недели поступил 30 тысяч доз вакцины «КовиВак»

Вероятность заболеть после вакцинации есть, она минимальна. Но в значительной мере мы знаем, что она будет проходить в легкой форме, бессимптомно, в более редких случаях это будет проходить в средней степени тяжести, но без каких-то осложнений.

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр здравоохранения Республики Башкортостан