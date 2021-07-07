В Башкирии при опрокидывании авто погиб мужчина

Инцидент произошёл на 6 км автодороги Елбулак-Матвеевка-Лысогорка в Бижбулякском районе. Именно там 56-летний водитель «Рено Дастер» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Машина вылетела в кювет. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. А его пассажиры 64 и 35 лет были срочно госпитализированы.