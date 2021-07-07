В Башкирии впервые прошли республиканские соревнования по пейнтболу среди инвалидов

В целях стимулирования для участия в конкурсе грантов в нашей организации проводится конкурсы. В этом году также проводился конкурс. На его проведение мы выделили 330 тысяч рублей. В этом году выиграли конкурс 12 наших организаций, в том числе иглинская организация.

Вячеслав Миних, заместитель председателя Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов