В Башкирии впервые прошли республиканские соревнования по пейнтболу среди инвалидов

Назвали их «Добавь в свою жизнь краски». 24 спортсмена из шести муниципалитетов республики собрались на пейнтбольной площадке в селе Иглино. Соревнования по этому необычному виду спорта прошли благодаря гранту, полученному в рамках социально-значимых проектов Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.
В соревнованиях в Иглино приняли участие спортсмены из Уфимского, Иглинского, Чишминского районов, городов Кумертау, Стерлитамака и Уфы. По итогам третье место завоевали представители Октябрьского района Уфы, второе досталось хозяевам соревнований, команде из Иглино. Первое место по праву заняли спортсмены из Чишминского района.