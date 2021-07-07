В Башкирии впервые прошли республиканские соревнования по пейнтболу среди инвалидов

Назвали их «Добавь в свою жизнь краски». 24 спортсмена из шести муниципалитетов республики собрались на пейнтбольной площадке в селе Иглино. Соревнования по этому необычному виду спорта прошли благодаря гранту, полученному в рамках социально-значимых проектов Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.

В целях стимулирования для участия в конкурсе грантов в нашей организации проводится конкурсы. В этом году также проводился конкурс. На его проведение мы выделили 330 тысяч рублей. В этом году выиграли конкурс 12 наших организаций, в том числе иглинская организация.

Вячеслав Миних, заместитель председателя Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов

В соревнованиях в Иглино приняли участие спортсмены из   Уфимского, Иглинского, Чишминского районов, городов Кумертау, Стерлитамака и Уфы. По итогам третье место завоевали представители Октябрьского района Уфы, второе досталось хозяевам соревнований, команде из Иглино. Первое место по праву заняли спортсмены из Чишминского района.

Фото №1 - В Башкирии впервые прошли республиканские соревнования по пейнтболу среди инвалидов

Впечатления грандиозные. В детстве мы все играли в стрелялки. Конечно, не с таким оружием. Ощущения переполняют эмоции. Так грандиозно, хочу сказать спасибо всем организаторам. Нам очень интересно, очень здорово все.

Фанис Байбурин, участник команды Чишминского района
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