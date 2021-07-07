В Башкирии к вершине горы Торатау возведут эколестницу

Во время экспедиции на шихане сотрудники отдела археологических исследований Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук закладывают метровые шурфы по траектории предполагаемого строительства и изучают грунтовые напластования до материкового основания, где уже не могут встречаться археологические находки. Вся вершина шихана представляет собой древнее и средневековое святилище, которое с середины 20 века находится под охраной государства. Создать экотропу планируется до конца 2021 года.