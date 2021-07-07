В Башкирии к вершине горы Торатау возведут эколестницу

Десант ученых на горе Торатау. Здесь начались археологические исследования, после завершения которых начнется строительство экотропы на вершину шихана. Экспертиза носит историко-культурный характер.

Во время экспедиции на шихане сотрудники отдела археологических исследований Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук закладывают метровые шурфы по траектории предполагаемого строительства и изучают грунтовые напластования до материкового основания, где уже не могут встречаться археологические находки. Вся вершина шихана представляет собой древнее и средневековое святилище, которое с середины 20 века находится под охраной государства. Создать экотропу планируется до конца 2021 года.

Шихан Торатау является ключевым объектом одноименного парка, который посещают гости. Конечно, мы должны создать комфортные условия для всех посетителей, при этом предусмотреть, чтобы не наносился урон природе.

Айнур Саманов, генеральный директор геопарка «Торатау»
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