Стюардесса авиарейса «Уфа-Сочи» спасла жизнь младенцу

5 июля на борту самолёта, который следовал по рейсу «Уфа-Сочи», зафиксировано чрезвычайное происшествие. Прямо в самолёте бортпроводница спасла жизнь грудному ребёнку.

Пресс-служба авиакомпании «Nordwind» рассказал, что после грудного вскармливания малышу резко стало плохо. У ребёнка начались судороги, посинели губы. Младенец даже потерял сознание, а вскоре у него остановилось дыхание. На помощь к испуганным родителям подоспела бортпроводница.