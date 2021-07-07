Стюардесса авиарейса «Уфа-Сочи» спасла жизнь младенцу

5 июля на борту самолёта, который следовал по рейсу «Уфа-Сочи», зафиксировано чрезвычайное происшествие. Прямо в самолёте бортпроводница спасла жизнь грудному ребёнку.
Пресс-служба авиакомпании «Nordwind» рассказал, что после грудного вскармливания малышу резко стало плохо. У ребёнка начались судороги, посинели губы. Младенец даже потерял сознание, а вскоре у него остановилось дыхание. На помощь к испуганным родителям подоспела бортпроводница.
Девушка провела сердечно-лёгочную реанимацию, и малыш пришёл в сознание. На борт самолёта срочно вызвали скорую помощь, но, когда врачи прибыли, ребёнок уже умиротворённо отдыхал на руках матери. Остаток полёта прошёл спокойно, а родители поблагодарили стюардессу за спасение их ребёнка.