В Башкирии объявили дополнительный выходной в июле

В Башкирии был объявлен дополнительный выходной. Уже на следующей неделе во вторник 20 июля будет нерабочий день.

Выходной связан с важным духовным праздником мусульман – Курбан-байрамом. В Исламе праздник считается одним из самых крупных. В этот день принято приносить в жертву барана и часть мяса отдавать бедным.