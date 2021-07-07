В Башкирии объявили дополнительный выходной в июле

В Башкирии был объявлен дополнительный выходной. Уже на следующей неделе во вторник 20 июля будет нерабочий день.
Выходной связан с важным духовным праздником мусульман – Курбан-байрамом. В Исламе праздник считается одним из самых крупных. В этот день принято приносить в жертву барана и часть мяса отдавать бедным.
Рабочий день 19 июля будет сокращён на один час. 20 июля жители Башкирии и вовсе будут отдыхать. А уже с 21 июля выйдут на работу в обычном режиме. В число календарных дней отпуска 20 июля не включается.