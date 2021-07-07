В Башкирии подросток сорвался с высоты на заброшенной стройке

В Салавате на заброшенной стройке произошёл несчастный случай. Очевидцы сообщили о произошедшем в социальных сетях.

По словам горожан, ребята играли на заброшенной стройке. В один момент один из мальчиков сорвался со второго этажа. Ребёнок получил тяжёлый перелом со смещением.

Жители Салавата возмущены произошедшем, так как проблема с недостроенными зданиями не решается уже много лет. Комментаторы надеются, что власти города всё же разрешат ситуацию, пока не произошла трагедия хуже.