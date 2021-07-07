В Башкирии у экс-сотрудника ГИБДД нашли имущество на 24 млн рублей

Прокуратура Башкирии выявила у бывшего сотрудника ГИБДД подозрительное имущество на 24 млн рублей. В судебном порядке ведомство потребовало взыскать имущество гаишника в доход государства.

Фото №1 - В Башкирии у экс-сотрудника ГИБДД нашли имущество на 24 млн рублей

Сам сотрудник ГИБДД был пойман на взяточничестве. Он получал денежные подарки за выдачу водительских прав без фактической сдачи экзамена.

На неустановленные доходы экс-гаишник приобрёл: две квартиры, два земельных участка, жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном посёлке под Уфой, а также 36 транспортных средств. Имущество, конечно, было оформлено на близких родственников подозреваемого.

Сотрудник ГИБДД был уволен, а прокуратура направила в суд заявление о наложении ареста на дорогостоящее имущество.

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