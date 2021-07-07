В Башкирии у экс-сотрудника ГИБДД нашли имущество на 24 млн рублей

Прокуратура Башкирии выявила у бывшего сотрудника ГИБДД подозрительное имущество на 24 млн рублей. В судебном порядке ведомство потребовало взыскать имущество гаишника в доход государства.

Сам сотрудник ГИБДД был пойман на взяточничестве. Он получал денежные подарки за выдачу водительских прав без фактической сдачи экзамена.

На неустановленные доходы экс-гаишник приобрёл: две квартиры, два земельных участка, жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном посёлке под Уфой, а также 36 транспортных средств. Имущество, конечно, было оформлено на близких родственников подозреваемого.