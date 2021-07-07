В Башкирии за сутки скончались ещё 6 ковид-пациентов

Так, в Башкирии за сутки зарегистрировали ещё 193 человека с коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных достигло уже 42 545. При этом с выздоровлением за сутки выписали 234 пациентов, а за всё время пандемии – 39 687. Скончались ещё 6 пациентов (за всё время – 629).