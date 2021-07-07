В Уфе сбили 16-летнюю велосипедистку

Накануне, 6 июля, в Уфе произошла авария с участием велосипедистки. Под колёса авто попала 16-летняя девушка.

Инцидент произошёл на улице Менделеева. Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 25-летний водитель «Лады Веста» совершал поворот на улицу Подполковника Недошивина. 16-летняя девочка пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора на велосипеде, когда на неё наехал парень.