В Уфимском районе прошел чемпионат республики по триатлону

Самые выносливые башкирские спортсмены выявили лучших из лучших. В деревне Алексеевка Уфимского района прошел чемпионат Башкортостана по триатлону. Участие в нем приняли и гости из соседних регионов. Кто выдержал все испытания и стал чемпионом?

На этот старт лучше не выходить без должной подготовки. Триатлон – проверка на прочность. На основной олимпийской дистанции спортсмены сначала плывут 1,5 километра, затем едут на велосипеде 40, бегут десятку. Это тяжелое испытание не только для спортсменов, но и организаторов. Необходимо совместить сразу три вида спорта. Тут нужны и спасатели на воде и перекрытие дорог для велодистанции. Задача – выявить самого выносливого участника. Юрий Захаров чуть больше двух часов потратил на прохождение дистанции и не дал усомниться в своей победе.

Основной старт сезона – гонка из серии Iron Man, в Казахстане, в городе Нур-Султан. К ней будет планомерная подготовка. В этом году два айронмена по плану должно быть. Юрий Захаров, победитель чемпионата Республики Башкортостан по триатлону

Плавательный этап чемпионата прошел в озере Сосновое. Не для всех он сложился удачно. Даже победительница женской гонки Лейсан Яхина призналась: вначале было нелегко. Девушка занимается легкой атлетикой и к триатлонному старту начала готовиться лишь два месяца назад.

Я очень боялась, что не доплыву. Я сделала ошибку, я ни разу в воду голову не опустила. Неправильно дышала, соответственно, много времени дала своим соперницам на первом этапе. Лейсан Яхина, победительница чемпионата Республики Башкортостан по триатлону

Соревнования в Алексеевке собрали 115 участников, в том числе из Челябинской и Оренбургской областей, а также Удмуртии. Помимо олимпийской соревновались еще на двух дистанциях. Молодежь вышла на старт суперспринта. Это 300 метров плавания, восемь велосипеда и два бега. Те, кто старше 18 лет, выбрал спринтерскую дистанцию.

Мы начали развиваться очень бурно. Есть у нас мастера спорта, есть члены сборной команды страны. Есть победы и призовые места на всероссийских соревнованиях. Анатолий Алексеев, председатель Федерации триатлона Республики Башкортостан