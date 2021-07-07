В Уфимском районе прошел чемпионат республики по триатлону

Самые выносливые башкирские спортсмены выявили лучших из лучших. В деревне Алексеевка Уфимского района прошел чемпионат Башкортостана по триатлону. Участие в нем приняли и гости из соседних регионов. Кто выдержал все испытания и стал чемпионом?
На этот старт лучше не выходить без должной подготовки. Триатлон – проверка на прочность. На основной олимпийской дистанции спортсмены сначала плывут 1,5 километра, затем едут на велосипеде 40, бегут десятку. Это тяжелое испытание не только для спортсменов, но и организаторов. Необходимо совместить сразу три вида спорта. Тут нужны и спасатели на воде и перекрытие дорог для велодистанции. Задача – выявить самого выносливого участника. Юрий Захаров чуть больше двух часов потратил на прохождение дистанции и не дал усомниться в своей победе.
Плавательный этап чемпионата прошел в озере Сосновое. Не для всех он сложился удачно. Даже победительница женской гонки Лейсан Яхина призналась: вначале было нелегко. Девушка занимается легкой атлетикой и к триатлонному старту начала готовиться лишь два месяца назад.
Соревнования в Алексеевке собрали 115 участников, в том числе из Челябинской и Оренбургской областей, а также Удмуртии. Помимо олимпийской соревновались еще на двух дистанциях. Молодежь вышла на старт суперспринта. Это 300 метров плавания, восемь велосипеда и два бега. Те, кто старше 18 лет, выбрал спринтерскую дистанцию.
По итогам чемпионата республики будут отобраны молодые спортсмены для участия в первенстве России. Оно пройдет через неделю в Кировской области.