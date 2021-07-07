Жителей Башкирии научат играть в шахматы

Шахматный активист. Олег Даминов – уроженец Башкортостана – руководитель московской школы шахмат CHESS. Решил популяризировать интеллектуальный вид спорта в масштабах страны. В свое время сам играл в шахматы, в 14-летнем возрасте победил в соревнованиях Советского Союза «Белая ладья».

Сейчас решил организовать мастер-классы. Такие мероприятия уже прошли в Кумертау, Мелеузе, а еще в Новом Уренгое. Есть идея попробовать провести мастер-класс в столице Башкортостана.

Следующий подобный мастер-класс состоится 18 июля в ГДК Мелеуза. Это будет занятие для начинающих шахматистов и их родителей с коллективным сеансом игры вслепую по шахматам. Но билет платный – символические 200 рублей. Только при таком раскладе, уверен организатор Олег Даминов, люди придут на мероприятие, оценив усилия, свое и чужое время.