В Уфе оправдали акушера, который был замешан в смерти роженицы

7 июля Кировский районный суд вынесен оправдательный приговор акушеру-гинекологу, которого обвиняли в смерти роженицы.

По версии следствия, 18 мая в больницу Нефтекамска обратилась женщина на 34 неделе беременности. Горожанка заявила, что не чувствует шевеление ребёнка. Врачи приняли решение отправить беременную в Республиканскую клиническую больницу в Уфе. Столичные врачи констатировали смерть нерожденного ребёнка – у плода отсутствовало сердцебиение. Однако в госпитализации женщине отказали.

Вечером того же дня беременную экстренно доставили в больницу Нефтекамска, где должны были пройти естественные роды. Состояние горожанки всё ухудшалось, а 19 мая пациентка скончалась.