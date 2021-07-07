Авторитетный журнал Nature опубликовал подтверждение безопасности «Спутника V»

Nature приводит информацию из апрельского пресс-релиза Центра им. Гамалеи, согласно которой данные о 3,8 млн вакцинированных «Спутником V» россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%. Редакция отмечает, что к похожим выводам пришло министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), данные которого свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек «Спутник V» демонстрирует эффективность в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни.