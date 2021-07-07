Авторитетный журнал Nature опубликовал подтверждение безопасности «Спутника V»

Редакция авторитетного научного журнала Nature опубликовала статью, в которой указываются новые свидетельствования безопасности «Спутника V». Об этом сообщает ТАСС.
Авторы статьи отметили, что «Спутника V» производится уже в Южной Корее, Аргентине и Индии, а во многие другие страны импортируется. Так, в Венгрии и Иране, например, российская вакцина стала ключевой в борьбе с коронавирусной инфекций.
Nature приводит информацию из апрельского пресс-релиза Центра им. Гамалеи, согласно которой данные о 3,8 млн вакцинированных «Спутником V» россиян указывают на эффективность препарата на уровне 97,6%. Редакция отмечает, что к похожим выводам пришло министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), данные которого свидетельствуют о том, что по результатам вакцинации 81 тыс. человек «Спутник V» демонстрирует эффективность в 97,8% в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100% в предотвращении тяжелого течения болезни.
В министерстве здравоохранения Аргентины, как отмечается в публикации, сообщили, что одна доза однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» снижает симптоматические инфекции на 78,6%, а количество госпитализаций – на 87,6%. Эти данные основаны на исследовании, которое проводилось с участием 40 387 вакцинированных и 146 194 невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.
«Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» — одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Напомним, что вакцину «Спутник V» пока не одобрило Европейское агентство лекарственных средств и Всемирная организация здравоохранения.
Фото: ichef.bbci.co.uk