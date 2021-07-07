В Уфе мужчина утонул на глазах у друзей

Как сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты, трое уфимцев отдыхали на берегу в районе ресторана «Третья пристань». Мужчины выпивали и общались, но в один момент двое друзей решили охладиться. Их начало сносить течением.

Один из отдыхающих смог доплыть до берега, а 33-летний уфимец пошёл ко дну. Друзья не успели помочь товарищу. Его тело вскоре на глубине 4 метров и в 300 метрах ниже по течению нашли водолазы.