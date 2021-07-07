Житель Башкирии получил реальный срок за нетрезвое вождение

В Иглино осудили 42-летнего местного жителя за нетрезвое вождение. Сельчанину назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортными средствами на 3 года.

Мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Тогда суд назначил ему наказание в виде условного лишения свободы, однако сельчанин не пошёл по пути исправления. А в марте 2021 года он снова сел пьяным за руль автомобиля ВАЗ-2112 и поехал кататься по селу.