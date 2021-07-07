В Башкирии осудили мужчину, который принуждал ребёнка употреблять наркотики

В Башкирии вынесли обвинительный приговор в отношении 22-летнего парня. Мужчина принуждал ребёнка к употреблению наркотиков.

Фото №1 - В Башкирии осудили мужчину, который принуждал ребёнка употреблять наркотики

По версии следствия, в июне 2020 года, находясь в квартире в Оренбурге, парень уговорами склонил ребёнка к употребляю наркотиков. А уже в июле мужчину задержали в Стерлитамаке с крупной партией запрещённых веществ.

Суд признал мужчину виновным по двум уголовным статьям и назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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