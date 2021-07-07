В Башкирии осудили мужчину, который принуждал ребёнка употреблять наркотики

В Башкирии вынесли обвинительный приговор в отношении 22-летнего парня. Мужчина принуждал ребёнка к употреблению наркотиков.

По версии следствия, в июне 2020 года, находясь в квартире в Оренбурге, парень уговорами склонил ребёнка к употребляю наркотиков. А уже в июле мужчину задержали в Стерлитамаке с крупной партией запрещённых веществ.