В Башкирии осудили мужчину, который принуждал ребёнка употреблять наркотики

В Башкирии вынесли обвинительный приговор в отношении 22-летнего парня. Мужчина принуждал ребёнка к употреблению наркотиков.
По версии следствия, в июне 2020 года, находясь в квартире в Оренбурге, парень уговорами склонил ребёнка к употребляю наркотиков. А уже в июле мужчину задержали в Стерлитамаке с крупной партией запрещённых веществ.
Суд признал мужчину виновным по двум уголовным статьям и назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.