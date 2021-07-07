Хорватский музыкант попросил научить его играть на курае

21-летний музыкант из Хорватии Михал Овечкович приехал в Уфу на Фольклориаду. Парень выступает в ансамбле «Бушовец» — играет на самодельной волынке. С самого детства его хобби - это самодельные музыкальные инструменты ручной работы.

Сегодня, 7 июля, их коллектив выступал в Нефтекамске. Михал впервые услышал звук курая и пришел в восторг. Музыкант попросил организаторов подержать инструмент в руках и научить на нем играть.