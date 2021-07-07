Новый свинокомплекс и Тюремный замок: Радий Хабиров посетил Белебеевский район

От поля до прилавка. В Белебеевском районе построят два крупных предприятия по переработке мяса и молока. Новые производства станут дополнением к создаваемым в муниципалитете крупнейшему свиноводческому комплексу и молочно-товарной ферме, с проектами которых сегодня ознакомился глава республики. Радий Хабиров посетил район в ходе рабочего визита и даже побывал в тюремных казематах эпохи Екатерины Великой.
Территория свиноводческого комплекса стерильна не хуже иного медучреждения. Свиньи могут заразиться от человека даже коронавирусом, а потому ферма в обычном рабочем режиме должна быть полностью закрыта. Именно поэтому делегацию на осмотр нового предприятия пустили до появления здесь первой партии животных – буквально за несколько часов. Строительство свинокомплекса одобрили на «Инвестчасе» в 2019 году. На площадке общей стоимостью 980 млн рублей будут работать 45 специалистов.
Готовая продукция будет поступать на новый мясокомбинат, строительство которого компания «Таврос» планирует начать в Белебее в августе.
А вот в деревне Русская Швейцария уже в ближайшем будущем построят одну из крупнейших в районе молочнотоварных ферм. Комплекс на 3,5 тысячи голов рогатого скота начнут возводить в чистом поле ближе к концу года. Инвестор – предприятие «ЭкоНива» – представил также концепцию молокоперерабатывающего завода. Таким образом, на территории республики они намерены реализовать полный цикл производства – от поля до прилавка.
Следом глава республики ознакомился с проектами социальными. В Белебее Радия Хабирова провели по казематам настоящего Тюремного замка, построенного для участников Пугачевского восстания. Здание давно заброшено, однако сохранившаяся до наших дней архитектура и камеры можно превратить в точку притяжения туристов.
Чиновники хотят полностью благоустроить исторический центр города. Заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды уже подана, а в августе станут известны результаты.
Положительный опыт участия Белебея в конкурсе благоустройства есть. Речь о «Парке поющих родников», который Радий Хабиров назвал одним из лучших в республике.
«Парк поющих родников» открылся на День города и уже успел стать излюбленным местом отдыха для жителей целого района. Даже в будни здесь достаточно отдыхающих. Ну а сейчас особой популярностью пользуется эта пляжная зона и деревянный пирс, на котором можно расположиться и позагорать.
В завершение рабочей поездки Радий Хабиров проинспектировал ход благоустройства двора по республиканской программе. На работы направили 14,5 млн рублей. При этом по результатам конкурсных процедур полтора миллиона удалось сэкономить, за счёт чего чиновники заасфальтировали проезд до одной из улиц.
С момента старта программы «Башкирские дворики» за три года в Белебеевском районе благоустроили 24 придомовые территории, в планах на этот год – ещё три. А всего по республике в 2021 году отремонтируют 140 дворов.