Новый свинокомплекс и Тюремный замок: Радий Хабиров посетил Белебеевский район

От поля до прилавка. В Белебеевском районе построят два крупных предприятия по переработке мяса и молока. Новые производства станут дополнением к создаваемым в муниципалитете крупнейшему свиноводческому комплексу и молочно-товарной ферме, с проектами которых сегодня ознакомился глава республики. Радий Хабиров посетил район в ходе рабочего визита и даже побывал в тюремных казематах эпохи Екатерины Великой.

Территория свиноводческого комплекса стерильна не хуже иного медучреждения. Свиньи могут заразиться от человека даже коронавирусом, а потому ферма в обычном рабочем режиме должна быть полностью закрыта. Именно поэтому делегацию на осмотр нового предприятия пустили до появления здесь первой партии животных – буквально за несколько часов. Строительство свинокомплекса одобрили на «Инвестчасе» в 2019 году. На площадке общей стоимостью 980 млн рублей будут работать 45 специалистов.

Это очень масштабный проект в сфере индустриального животноводства. В нём заложена хорошая экономика. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Готовая продукция будет поступать на новый мясокомбинат, строительство которого компания «Таврос» планирует начать в Белебее в августе.

У нас 2 площадки, одна вот здесь, вторая чуть ниже, в 5 км, в деревне Шаровка, там будет полная площадка, порядка 80 тысяч голов. Здесь, на этой площадке откорма, единовременно будет стоять порядка 35 тысяч голов. Ринат Зайнуллин, генеральный директор Башкирской мясной компании

А вот в деревне Русская Швейцария уже в ближайшем будущем построят одну из крупнейших в районе молочнотоварных ферм. Комплекс на 3,5 тысячи голов рогатого скота начнут возводить в чистом поле ближе к концу года. Инвестор – предприятие «ЭкоНива» – представил также концепцию молокоперерабатывающего завода. Таким образом, на территории республики они намерены реализовать полный цикл производства – от поля до прилавка.

У нас в Ермекеевском районе сегодня уже запущен комплекс на 2800 коров, ежедневно производим 75 тонн молока. Данный проект, который называется Русская Швейцария, – это 100 тонн молока в сутки, и проекты Аделькино – это с другой стороны Белебея – тоже 100 тонн. Итого – 200 тонн. Петр Дубянский, региональный директор группы компаний «ЭкоНива»

Следом глава республики ознакомился с проектами социальными. В Белебее Радия Хабирова провели по казематам настоящего Тюремного замка, построенного для участников Пугачевского восстания. Здание давно заброшено, однако сохранившаяся до наших дней архитектура и камеры можно превратить в точку притяжения туристов.

Ориентировочная стоимость проекта –153 млн рублей. Эти денежные средства мы планируем освоить на благоустройство прилегающих территорий: это озеленение, обновлений покрытий, освещение. Для капитального ремонта самого здания мы рассчитываем привлечь инвесторов. Айгуль Иванова, главный архитектор Белебеевского района

Чиновники хотят полностью благоустроить исторический центр города. Заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды уже подана, а в августе станут известны результаты.

Здесь много объектов культурного наследия, которые охраняются государством, поэтому к ним особое отношение, особые требования к их ремонту. Сейчас наша главная задача – выиграть конкурс. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Положительный опыт участия Белебея в конкурсе благоустройства есть. Речь о «Парке поющих родников», который Радий Хабиров назвал одним из лучших в республике.

«Парк поющих родников» открылся на День города и уже успел стать излюбленным местом отдыха для жителей целого района. Даже в будни здесь достаточно отдыхающих. Ну а сейчас особой популярностью пользуется эта пляжная зона и деревянный пирс, на котором можно расположиться и позагорать.

В завершение рабочей поездки Радий Хабиров проинспектировал ход благоустройства двора по республиканской программе. На работы направили 14,5 млн рублей. При этом по результатам конкурсных процедур полтора миллиона удалось сэкономить, за счёт чего чиновники заасфальтировали проезд до одной из улиц.