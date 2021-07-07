В Башкирии у сотрудника ГИБДД обнаружили многомиллионное имущество

В целях обеспечения иска прокуратура одновременно направила в суд заявление о наложении ареста на указанное имущество. Ход и результаты рассмотрения заявлений находятся на особом контроле прокуратуры республики.

Регина Батталова, помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ и общественностью