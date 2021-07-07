В Башкирии у сотрудника ГИБДД обнаружили многомиллионное имущество

По стопам шефа. История со скандально известным отделом ГИБДД, где полицейские брали взятки за получение водительских удостоверений, не утихает. У заместителя того самого «золотого гаишника» выявили земельные участки, квартиры и 36 автомобилей. Айдар Гиндуллин оказался скромнее начальника, но тем не менее прокуроры оценили имущество экс-майора в 24 миллиона рублей.
Пригород Уфы, элитный поселок под названием «Нагаевский парк». Коттеджные дома и природа. Тут живет и семья замначальника МРЭО ГИБДД Айдара Гиндуллина. От своего шефа, который накупил себе имущества на 44 миллиона, подчиненный решил не отставать. Прокуратура выявила у бывшего майора имущество на сумму более 24 миллионов рублей. И это только внешняя оценка коттеджа. За забором почти полторы тысячи квадратов земли, принадлежащие Гиндуллину.
Бывший майор сейчас в менее роскошных условиях – в СИЗО. А его семья, видимо, осталась жить здесь и дальше, судя по ухоженным кустарникам и открытым окнам. Но ведь это не единственная недвижка в семье, есть у Гиндуллиных еще участки в соседних поселках и квартиры в Уфе. Например, в этом доме у экс-полицейского имеются роскошные апартаменты почти в 150 квадратов, есть еще однушка в спальном районе, а также 36 автомобилей.
Все это, конечно, оформлено на родственников Гиндуллина, чтобы скрыть имущество от декларирования. Прокуратура потребовала взыскать имущество в доход государству.
Это интервью было записано за полгода до задержания экс-полицейского. В тот момент никто и не подозревал, что майор ГИБДД вместе со своими подчиненными погряз в коррупционных схемах, которые, по версии следствия, он и разработал. Весной его вместе с четырьмя подчиненными отправили в СИЗО. А его начальник Ильдус Шайбаков, которого успели прозвать «золотым гаишником», скрылся, сейчас он в федеральном розыске. В МВД республики провели служебную проверку, по результатам которой все сотрудники ГИБДД были уволены.