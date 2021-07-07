В Башкирии у многодетной семьи пожарного сгорел дом

Многодетная семья осталась без крыши над головой. По иронии судьбы водитель-пожарный сам стал погорельцем и на прошлой неделе получил вызов к собственному дому, где находилась его супруга и пятеро детей. Во время грозы молния ударила в сарай. Огонь перекинулся и на другие постройки – баню и дом. Огонь уничтожил все вещи и погубил скот. Всё сгорело за считанные секунды.

Полчаса. Столько времени потребовалось огню, чтобы лишить многодетную семью крыши над головой и нажитого имущества. Сгорело всё, что Фазлиахметовы собирали всю свою жизнь.

Жена звонила, говорила, что сарай горит. И тут же диспетчер заходит. Я с отделением поехал в деревню. Ранис Фазлиахметов, погорелец

Словно злая ирония судьбы. Стихия, с которой борется Ранис Фазлиахметов уже 16 лет, пришла в его дом. Водитель-пожарный получил вызов на свой адрес 25 июня, к собственному дому, где находилась его супруга и пятеро детей.

Ладно хоть сами живы остались. Когда муж приехал, я уже успокоилась – спасет. Дети держались, поддерживают. Гульнара Фазлиахметова, супруга Раниса Фазлиахметова

Радуются теперь только одному, что из-за грохота за окном семья не могла уснуть практически всю ночь, поэтому и огонь заметили сразу. Вот, правда, спасти всё равно ничего не смогли.

Молния ударила прямо в хозяйственную постройку. Двухэтажное здание, наполненное сеном, вспыхнуло словно спичка. Хозяева пытались освободить животных из сарая, но огонь перекрыл доступ к дверям. Пламя быстро перекинулось на дом и баню.

Сгорели вещи, документы. Огонь уничтожил всю скотину и домашнюю птицу. Спастись удалось лишь нескольким телятам. Вместе с кошками они сумели выпрыгнуть из окна. Тушили пожар практически всем селом. Из-за сильного ветра огонь под перекинуться и на другие дворы.

Мы с сыном на крыше стояли, односельчане воду подавали. Брали, кто где мог – в водопроводе ее не было. Надо ремонтировать центральный водопровод. Мударис Хаматгалиев, сосед погорельцев

Сейчас семье помогают односельчане. В администрации обещали оказать помощь со строительным материалом для возведения нового дома. Но больше всего поддерживают коллеги. Организовали сбор средств в социальных сетях и помогли с оформлением всех необходимых справок.

Оказывается материальная помощь: переводятся денежные средства, люди приносят вещи. Надеемся, в этом году благодаря добрым людям и личному составу получится построить дом. Руслан Мусин, начальник 124 ПСЧ 18 пожарно-спасательного отряда Дюртюлинского района

О былой семейной идиллии напоминает лишь чудом уцелевшая в огне домашняя утварь. Местами обгоревшая. Теперь это всё, что осталось у семьи Фазлиахметовых от прошлой жизни. Но супруги не отчаиваются. Надеются успеть построить дом до зимы и верят в помощь неравнодушных.

Реквизиты для помощи:

Номер карты: 2202 2020 5195 3028

Карта привязана к номеру: 89373081959