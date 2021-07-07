В Уфе в тестовом режиме запустили производство рукавов высокого давления

Уфимская компания нефтегазового сектора запустила в тестовом режиме производство рукавов высокого давления. Сфера их применения широка: от сельского хозяйства до топливно-энергетического комплекса. Новая линия производства появилась благодаря поддержке республики.

Сера, техуглерод, каучук и другие составляющие отмеряются строго по граммам. Сначала все смешивается в небольшой дозировке, и на лабораторных вальцах делают пробный экземпляр резины. Его отправляют в лабораторию для прохождения контроля качества на специальном оборудовании.

Все изменения в процессе испытания отслеживаются на компьютере. И только после положительного результата работу начинает большая линия по производству резиновых смесей. Это основной материал новой линии производства рукавов высокого давления.

В этом цехе резина и превращается в те самые рукава. В экструдере сырью придается трубчатая форма. Далее идет укрепление специальной нитью и несколько степеней обработки. В конце сверху появляется еще внешний слой. Так получается маслобензостойкий рукав высокого давления.

За смену один экструдер способен переработать 500-700 кг резины. Линия пока работает в тестовом режиме. Сфера применения рукавов широка – вплоть до агрессивной среды.

В основном, конечно, рукава предназначены для топливно-энергетического комплекса. На запуск новой линии предприятие получило поддержку региона после участия в одном из «Промышленных часов». От Фонда развития промышленности республики компании «Технодизель» было выделено около 20 млн рублей.