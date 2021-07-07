Гости Фольклориады выступили в городах и селах Башкирии

Благодарность на разных языках мира. Пятый день Фольклориады в Башкортостане завершился. Кроме Уфы, сегодня делегации артистов выступили в городе Октябрьский, в Бураево, Верхних Татышлах и перед публикой Учалов.

Процедура стандартная, и понимают иностранцы и башкирские медики друг друга без слов. Перед выступлениями артисты проходят ПЦР-тесты.

Живая музыка на Фольклориаде не только со сцены. По пути на площадку в автобусе выступление для творческих коллег. Вместо спасибо – местные сувениры. Впрочем, слова благодарности звучат. Сразу на нескольких языках.

Генеральный прогон материала прямо лёжа на траве. Одни готовятся к выступлениям под палящим солнцем на стадионе. Другие, кажется, уже собираются в международные музыкальные коллективы. Это импровизация на башкирских инструментах. И если с Кыргызстаном всё понятно – почти родные с тюркской культурой, то для Албании кажется знакомым курай – похож на свирель.

Музыкальные инструменты покупают на память. На ярмарках Фольклориады торгуют самобытностью. Ручные работы. Семья Обуховых заранее подстелила соломку и сделала обереги.

Земляки открывают не только иностранных артистов, но и свой родной, русский фольклор. Несколько десятков матрёшек в одной, на каждой – сказка. Самая маленькая фигурка в длину около миллиметра.