Руслан Хабибов рассказал, кто представит Башкирию на Олимпиаде в Токио

В гребле на байдарках и каноэ выступят еще два спортсмена, выступающие за Башкортостан параллельным зачетом – Александр Сергеев и Варвара Баранова. Традиционно есть представительство и в фехтовании. Аделина Загидуллина вошла в основной состав, выступит в личных и командных соревнованиях. А вот победитель и бронзовый призер Рио Тимур Сафин сможет фехтовать только в команде.