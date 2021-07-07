Руслан Хабибов рассказал, кто представит Башкирию на Олимпиаде в Токио

Пять спортсменов из Башкортостана должны выступить на Олимпийских играх в Токио. Алсу Миназова отобралась еще в 2019 на чемпионате мира по гребному слалому в женском каяке.

В гребле на байдарках и каноэ выступят еще два спортсмена, выступающие за Башкортостан параллельным зачетом – Александр Сергеев и Варвара Баранова. Традиционно есть представительство и в фехтовании. Аделина Загидуллина вошла в основной состав, выступит в личных и командных соревнованиях. А вот победитель и бронзовый призер Рио Тимур Сафин сможет фехтовать только в команде. 

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Два спортсмена выступают за Башкортостан, а три – в параллельном зачете. В 2016 году выступало 4 спортсмена. Состав на сегодня сформирован, но будут определенные дополнения.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
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