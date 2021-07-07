В Уфе утвердили новую программу развития баскетбола на ближайшие три года

Сегодня в Доме правительства республики прошло рабочее совещание. В нем приняли участие руководство баскетбольного клуба «Уфимец», министр спорта Руслан Хабибов и министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Развиваем от массовости к профессионалам. Мы проводим много турниров. Недавно нас признали лучшей федерацией в стране.

Также на рабочем совещании говорили о том, что в составе «Уфимца» должно быть больше своих воспитанников. Для достижения этой цели у команды уже есть молодежный коллектив «Уфимец-юниор», в котором вступают самые перспективные баскетболисты со всей республики.