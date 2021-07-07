В Уфе утвердили новую программу развития баскетбола на ближайшие три года

Сегодня в Доме правительства республики прошло рабочее совещание. В нем приняли участие руководство баскетбольного клуба «Уфимец», министр спорта Руслан Хабибов и министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Сегодня баскетбол входит в тройку самых популярных видов спорта среди занимающихся. Баскетбольный клуб «Уфимец» сумел добиться существенного прогресса и вышел в Суперлигу-1.

Развиваем от массовости к профессионалам. Мы проводим много турниров. Недавно нас признали лучшей федерацией в стране.

Сергей Медведев, генеральный директор БК «Уфимец»
Фото №1 - В Уфе утвердили новую программу развития баскетбола на ближайшие три года

Также на рабочем совещании говорили о том, что в составе «Уфимца» должно быть больше своих воспитанников. Для достижения этой цели у команды уже есть молодежный коллектив «Уфимец-юниор», в котором вступают самые перспективные баскетболисты со всей республики.

Старт, и мы пролетели 3 лиги очень быстро. Конечно, нужно время на реализацию этой задачи. Но менеджмент и тренерский состав работают успешно.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
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