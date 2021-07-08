В Башкирии женщина родила тройню и стала матерью шестерых детей

Жительница Башкирии в один день стала мамой шестерых детей. Женщина родила тройняшек. Малыши появились на свет на 33 неделе.

Роды прошли 27 мая путем кесарева сечения. Вес двух мальчиков составил 1,9 кг, девочки – 1,5 кг. Домой многодетную маму отпустили только в июле. Все это время женщина и дети находились в медучреждении под контролем врачей.