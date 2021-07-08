В Башкирии утонул 63-летний рыбак

По сообщениям очевидцев, сельчанин рыбачил на местном водоёме. Вскоре его тело оказалось прибитым к берегу. На момент смерти ему было 63 года.

В этом же месте 24 июня нашли тело 71-летнего мужчины. Он тоже занимался рыбалкой. Всего с начала 2021 года, по оперативным данным Госкомитета РБ по ЧС, из водоемов республики извлечено 92 человека, в том числе 13 детей.