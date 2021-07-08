Гость Фольклориады из Хорватии попросил дать ему урок игры на курае

Гости Всемирной Фольклориады из разных стран продолжают знакомиться с необычной для них культурой Башкирии. Так, 21-летний Михал Овечкович прибыл на фестиваль из Хорватии с ансамблем «Бушовец». В коллективе парень играет на самодельной волынке, и так как Михал с детства увлекается музыкальными инструментами ручной работы, поэтому ему стало очень интересно взять урок игры на курае.
В среду их коллектив выступал в Янауле и там парень впервые услышал звук курая. Музыкант пришел в восторг и в первую свободную минуту попросил организаторов дать подержать инструмент в руках и научить играть на нем. Михалу быстро нашли инструмент и преподавателя – вызвался режиссёр янаульского народного Театра «Хаят» Салават Хамзин. С первого раза получилось не все, но преподаватель оценил своего ученика как «перспективного».