В Башкирии рассказали, сколько граждан старше 60 лет сыграли свадьбу

Башстат опубликовал любопытную статистику. Специалисты рассказали, сколько жителей Башкирии старше 60 лет сыграли свадьбу в 2020 году.

За прошлый год узами брака себя связали 571 жених и 328 невест старше 60 лет. В общем за год было совершено 19 270 бракосочетаний. Самым популярным возрастом для брака всё ещё остаётся 20-34.