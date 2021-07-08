В Башкирии рассказали, сколько граждан старше 60 лет сыграли свадьбу

Башстат опубликовал любопытную статистику. Специалисты рассказали, сколько жителей Башкирии старше 60 лет сыграли свадьбу в 2020 году.
За прошлый год узами брака себя связали 571 жених и 328 невест старше 60 лет. В общем за год было совершено 19 270 бракосочетаний. Самым популярным возрастом для брака всё ещё остаётся 20-34.
Аналитики отметили: первый раз мужчины чаще женятся в возрасте от 25 до 29 лет, а вот женщины первый раз выходят замуж в 20-24. Напомним, в 2020 году узами брака себя связали 128 несовершеннолетних девушек.