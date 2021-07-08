В Уфе пассажирский микроавтобус влетел в КамАЗ

Госкомитет Башкирии по ЧС рассказал о смертельной аварии. Инцидент произошёл в уфимском районе Цветы Башкирии на 1464 км трассы М-5.

35-летний водитель за рулём пассажирского микроавтобуса въехал во впереди идущий КамАЗ. Автомобиль наносил разметку на дорогу, поэтому двигался с небольшой скоростью.

Известно, что в микроавтобусе пассажиров не было. Спасатели оперативно деблокировали водителя, передали медикам, но несчастный скончался по пути в больницу. Предстоит установить причину и все обстоятельства произошедшего.