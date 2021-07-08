В Башкирии обрушился рудник: под завалами один человек

Сегодня, 8 июля, рано утром в МЧС по Башкирии поступило экстренное сообщение. В Хайбуллинском районе на строящемся руднике на горизонте 340 метров произошло обрушение горных пород.

Сибайский военизированный горноспасательный взвод оперативно организовал силы и средства на устранение ЧП. На месте происшествия организована поисково-спасательная операция – под завалами может находиться один человек. По предварительной информации, пропал машинист погрузочной машины.

Четыре единицы спецтехники и 20 человек личного состава занимаются разборами завала.