Певица Манижа сравнила Фольклориаду в Уфе с Евровидением

Певица выступила накануне на площадке фестиваля. Артистка и музыканты признались: от Уфы и приема в восторге. За пару дней в столице Башкортостана уже успело появиться граффити с изображением Манижи, а к отелю поприветствовать ее приехал башкирский джигит. А у бэк-вокалистки Василисы Савоськиной оказывается татаро-башкирские корни.

Сто роз в одни руки. Красные идеально вписались в цветовую гамму. Конь, конечно, не белый, но и верхом не сказочный принц, а дикий башкир, как называет себя Ильнур Мифтахов. Лошадь выбирали не по окрасу, а про нраву – чем спокойнее, тем лучше. Общий язык с Ночкой Манижа нашла быстро. И еще непонятно, кто понравился ей больше: лошадь или джигит с цветами. После променада возле отеля – тест на доверие.

Никто никогда такого жеста в мой адрес не делал. Это красиво и по-человечески. Манижа

За дочерью в сторонке скромно наблюдала мама Манижи Наджиба Таджиевна. Именно она является автором многих сценических костюмов. Соединяя национальные элементы с современными веяниями. Так что башкирский нагрудник оценила.

А уже через 40 минут она стояла на сцене, завораживая публику. От совершенно космического умиротворения до взрывающих толпу своей энергетикой треков.

Устоять на месте не могли ни зрители в амфитеатре, ни музыканты на сцене. А некоторым удалось побывать сразу в двух амплуа. Когда Манижа пригласила случайных из толпы зрителей, такого вокала от повара и психолога не ожидал никто. Дальше толпу зажигали уже втроем.

Я была в шоке от масштаба этого мероприятия, количества стран. Практически Евровидение, которое проходит в Уфе. Зрители очень осознанные, слушают песни от начала до конца. Это редкость. Не во всех городах организаторы так относятся ко всему: качеству, звуку, к деталям, например, как артист себя чувствует. Нас окружают такой заботой. Манижа

Понравились коллективу не только зрители и приём, но и местная кухня, в любви к которой Манижа признавалась и в Instagram, и со сцены.

Изучать ее, кстати, решила бэк-вокалистка Василиса Савоськина. Помимо русской крови и дедушки из Конго, у нее еще была и бабушка с татаро-башкирскими корнями родом из Уфы.

Бабушка похоронена на Южном кладбище. Я сюда приезжала только в семь лет, но корни есть корни. Во взрослом возрасте впечатления невероятные. Мало того, что красивый город, чистый. Очень-очень светлая энергетика. Василиса Савоськина, бэк-вокалистка

В Башкортостан коллектив хочет вернуться еще раз, но уже в качестве туристов. Тем более, что в Уфе теперь Манижа сама стала достопримечательностью.