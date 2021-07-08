Андрей Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Андрей Василевский не пропустил, совершив при этом 22 сейва. Отметим, что он стал самым ценным игроком плей-офф. Василевский стал третьим россиянином, который добился этого звания после Евгения Малкина и Александра Овечкина. Впервые самым ценным игроком стал вратарь из Европы.