Андрей Василевский признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ

Воспитанник уфимского хоккея Андрей Василевский – обладатель Кубка Стэнли. В пятом матче финала «Тампа Бэй» одержала победу над «Монреалем» – 1:0 и стала обладателем трофея, завершив серию в свою пользу.
Андрей Василевский не пропустил, совершив при этом 22 сейва. Отметим, что он стал самым ценным игроком плей-офф. Василевский стал третьим россиянином, который добился этого звания после Евгения Малкина и Александра Овечкина. Впервые самым ценным игроком стал вратарь из Европы.
Напомним, что Андрей во второй год подряд выиграл Кубок Стэнли в составе своей команды.