В нескольких районах Башкирии выявили проблему с питьевой водой

Роспотребнадзор провёл проверку питьевой воды в районах Башкирии. Нарушения были выявлены в трёх сельсоветах республики: Бакеевском, Кебячевском и Ковардинском.

Так, в Бакеевском сельсовете не разработан проект охраны источников питьевого водоснабжения. В селе Бакеево и деревне Нижние Кармалы и вовсе не получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Законного подтверждения, что источник предназначен для питья Роспотребнадзор не нашёл.

В деревне Утаркуль Кебячевского сельсовета не проведён лабораторный контроль качества питьевой воды. Можно ли пить такую воду – неизвестно.