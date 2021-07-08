В нескольких районах Башкирии выявили проблему с питьевой водой

Роспотребнадзор провёл проверку питьевой воды в районах Башкирии. Нарушения были выявлены в трёх сельсоветах республики: Бакеевском, Кебячевском и Ковардинском.
Так, в Бакеевском сельсовете не разработан проект охраны источников питьевого водоснабжения. В селе Бакеево и деревне Нижние Кармалы и вовсе не получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Законного подтверждения, что источник предназначен для питья Роспотребнадзор не нашёл.
В деревне Утаркуль Кебячевского сельсовета не проведён лабораторный контроль качества питьевой воды. Можно ли пить такую воду – неизвестно.
А в сёлах Коварды и Юлуково Ковардинского сельсовета также не разработан проект санитарной охраны питьевого водоснабжения. Территория источника не огорожена, а заключение о том, что вода пригодна для питья также нет.