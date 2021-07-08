В Башкирии девочка на электросамокате угодила под колёса мотоцикла

Следственный комитет Башкирии проверит серьёзную аварию, в которой пострадал 10-летний ребёнок. Представители запросили в МВД материалы уголовного дела.

Известно, что в полночь 7 июля в Сибае 10-летняя девочка ехала по улице Горной на электросамокате. В этот момент на неё наехал 19-летний мотоциклист, который двигался во встречном направлении. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, а пострадавшую девочку срочно госпитализировали.

Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии. Водитель мотоцикла уже задержан.

Известно, что девочка ночью гуляла со своим старшим 14-летним братом. В Сибай они приехали из Тюменской области в гости к бабушке и дедушке.