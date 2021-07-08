В Башкирии 10-летнего мальчика ударило током

Накануне, 7 июля, в больницу Туймазинского района экстренно доставили 10-летнего мальчика. Ребёнка ударило током.
Как сообщает ИА «Башинформ», ребята играли в поле в футбол. Однако в один момент мяч залетел в трансформаторный щит. По предварительной информации, 10-летний мальчик полез его доставать, но получил сильнейший удар током. Свидетели произошедшего поспешили вызвать скорую помощь.
Врачи диагностировали у ребёнка сильный ожог руки – у мальчика травмировалась кисть. Пострадавший находится в реанимации под наблюдением врачей.