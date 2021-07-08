Группа «Аргымак» в эфире главного телеканала пригласила всех на Фольклориаду

Башкирская этно-рок группа «Аргымак» побывала в программе «Доброе утро!» на Первом канале. На сцене, установленной в московском Парке Горького, группа исполнила заводную и яркую композицию «Баик».

Ведущие утренней программы остались в восторге от выступления башкирского коллектива, а ведущая Светлана Зейналова даже пошутила, что будто уральские духи отгоняли от России коронавирус.

Основатель, художественный руководитель коллектива, заслуженный артист РБ Ринат Рамазанов рассказал о VI Всемирной Фольклориаде, которая проходит в эти дни в Башкирии. На мероприятие прибыли делегации из 37 стран, чтобы поделиться своей культурой и познакомиться с культурами других народов. Ринат Рамазанов искренне пригласил всех на всемирное событие в Уфу.