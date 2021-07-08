Уфимская студия «Муха» выпустила новые мультфильмы о вакцинации

Легендарная мультипликационная студия Башкирии «Муха» выпустила новые мультфильмы на злободневную тему.

Фото №1 - Уфимская студия «Муха» выпустила новые мультфильмы о вакцинации

В сюжете коротких мультфильмов главная коллективная задача на данное время – вакцинация. Над короткометражками работали карикатурист Камиль Бузыкаев, лидер группы «ВИА Чаппа» Патрик, телекомментатор Азамат Муратов и другие. В общей сложности мультфильмы создавали 10 человек.

Фото №2 - Уфимская студия «Муха» выпустила новые мультфильмы о вакцинации

По словам творческого коллектива, на создание таких мультиков их вдохновил директор студии «Муха» Артур Абдрахманов. Он тяжело болел коронавирусной инфекцией и теперь очень хочет, чтобы как можно меньше людей столкнулись с тяжелыми последствиями болезни.

Артур Абдрахманов сам прошёл вакцинацию от коронавируса, как только это стало возможно. А потом сподвигнул на это и творческий коллектив.

Сейчас столько мракобесия творится вокруг прививочной кампании, что мы не могли стоять в стороне. Тысяча слов может потеряться, а тут мы говорим нашему зрителю, что называется, «в лоб». Это наш вклад в дело появления всеобщего иммунитета.

Артур Абдрахманов
Фото №3 - Уфимская студия «Муха» выпустила новые мультфильмы о вакцинации
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