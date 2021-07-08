Уфимская студия «Муха» выпустила новые мультфильмы о вакцинации

Легендарная мультипликационная студия Башкирии «Муха» выпустила новые мультфильмы на злободневную тему.

В сюжете коротких мультфильмов главная коллективная задача на данное время – вакцинация. Над короткометражками работали карикатурист Камиль Бузыкаев, лидер группы «ВИА Чаппа» Патрик, телекомментатор Азамат Муратов и другие. В общей сложности мультфильмы создавали 10 человек.

По словам творческого коллектива, на создание таких мультиков их вдохновил директор студии «Муха» Артур Абдрахманов. Он тяжело болел коронавирусной инфекцией и теперь очень хочет, чтобы как можно меньше людей столкнулись с тяжелыми последствиями болезни.

Артур Абдрахманов сам прошёл вакцинацию от коронавируса, как только это стало возможно. А потом сподвигнул на это и творческий коллектив.