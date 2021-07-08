В Башкирии второй день подряд регистрируют 6 смертей от COVID-19

На сайте стопкоронавирус.рф опубликована новая статистика по заболеванию коронавирусной инфекцией.
Так, в Башкирии за последние сутки зарегистрировали ещё 196 больных коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 42 741. Выздоровели 320 человек за сутки, а за всё время уже 40 007. Второй день подряд регистрируется 6 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев достигло уже 635.
В России с коронавирусом выявили за сутки 24 818 пациентов (за всё время – 5 707 452), выздоровели – 21 336 (5 143 255), скончались – 734 (140 775), одновременно болеют – 423 422.