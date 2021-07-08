В Уфе 18-летний парень ушёл из дома

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков.
В Уфе без вести пропал 18-летний Тимур Мухаметов. Подросток ушёл из дома накануне, 7 июля. С тех пор о его местоположении ничего неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 176 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, а глаза карие. В день исчезновения был одет в темно-синюю футболку, темно-синие трико и сине-красные кроссовки.
Всех, кто что-нибудь знает о местоположении Тимура, просят позвонить по номерам 8 800 700 54 52 или 112.