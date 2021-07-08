В Башкирии окровавленного мужчину спасли врачи

Сегодня, 8 июля, жители города Кумертау рассказали о жутком происшествии. В местном торговом центре было найдено тело окровавленного мужчины.

Очевидцы сообщили, что на теле несчастного обнаружили десять ножевых ранений. Его без сознания нашли в уборной магазина.

Собственный источник bash.news в правоохранительных органах опроверг данную информацию. Предположительно, горожанин сам нанёс себе увечья по неизвестным причинам. Врачам удалось реанимировать пострадавшего и сохранить его жизнь.

Редакция bash.news продолжает следить за развитием событий.