В Уфе подростки избили и ограбили мужчину

В полицию Уфы обратился местный житель, который заявил, что стал жертвой юных грабителей. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Рано утром мужчина по дороге на работу зашёл в магазин. Там у него произошла словесная перепелка с тремя подростками. Когда уфимец покинул торговую точку, ребята последовали за ним. Около подъезда подростки окружили мужчину, избили его и украли сумку.
Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Полиция быстро нашла подозреваемых, которыми оказались 16-летние мальчишки. В содеянном они раскаялись. Пока полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.