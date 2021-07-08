В Уфе подростки избили и ограбили мужчину

В полицию Уфы обратился местный житель, который заявил, что стал жертвой юных грабителей. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Рано утром мужчина по дороге на работу зашёл в магазин. Там у него произошла словесная перепелка с тремя подростками. Когда уфимец покинул торговую точку, ребята последовали за ним. Около подъезда подростки окружили мужчину, избили его и украли сумку.