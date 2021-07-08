В Башкирии начались облавы на продавцов сертификатов о вакцинации

В социальных сетях борцы с экономической преступностью обнаружили странное объявление. Уфимцам предлагали купить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Полицейские договорились о встрече с «продавцом» таких справок, а когда он принёс поддельный сертификат, его задержали правоохранители.

Оказалось, молодой ранее судимый уфимец решил заработать на актуальной проблеме. Искусно владея инструментами фотошопа, парень продавал поддельные сертификаты за 4 тысячи рублей. Он вносил в бланк всю необходимую информацию: время прохождения вакцинации, день, название прививки и даже имя врача. Поддельный сертификат действительно была похож на настоящий, но ни в одну базу данных внесен не был.