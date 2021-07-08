В Башкирии детям из малообеспеченных семей помогут собраться в школу

До конца августа детям из нуждающихся семей подарят школьные принадлежности. К акции присоединился и межрайонный центр «Семья». Сотрудники социального центра побывали в гостях у многодетной семьи Имировых из Калининского района Уфы и подарили двум школьникам канцтовары.
Яркие палитры и акварельные краски. В этой комнате живет семья с пятью детьми. Подарок школьникам от социального центра к школе – лишь та малая доля помощи, в которой нуждаются Имировы. Отец после тяжелой операции не работает. Мама – проводница, обеспечивает семью одна. В маленькой комнате общежития живут вот уже 15 лет бок о бок. С очереди на получение жилья их сняли из-за нехватки одного документа. Обращались в десятки инстанций, но безрезультатно.
Таких семей по Уфе, да и в целом по региону немало. В позапрошлом году благодаря акции «Помоги собраться в школу» более 400 ребят получили школьные принадлежности через службу межрайонного центра «Семья». В подарочном пакете есть все самое необходимое для учебы: тетради, альбом, краски и другие канцтовары.
Социальный центр «Семья» помогает детям-сиротам, многодетным, неполным и малообеспеченным семьям. Помощь этим категориям населения предусмотрена разных видов. Это может быть как покупка и доставка продуктовых наборов, школьных товаров, так и временное размещение детей в социальной гостинице.
Гостиница на 18 койко-мест рассчитана на детей с 11 до 18 лет, попавших в сложную жизненную ситуацию. Здесь они могут находиться до полугода под наблюдением социальных педагогов и психологов.
Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно обратиться в службу «Семьи» по месту жительства. Можно принести школьную форму, рюкзаки и канцтовары. Принимается и ношенная одежда и обувь, но в хорошем состоянии. Социальный центр находится по адресу: ул. Цюрупы, 102. Телефон для справок: +7 (347) 286-02-48.