В Башкирии детям из малообеспеченных семей помогут собраться в школу

До конца августа детям из нуждающихся семей подарят школьные принадлежности. К акции присоединился и межрайонный центр «Семья». Сотрудники социального центра побывали в гостях у многодетной семьи Имировых из Калининского района Уфы и подарили двум школьникам канцтовары.

Яркие палитры и акварельные краски. В этой комнате живет семья с пятью детьми. Подарок школьникам от социального центра к школе – лишь та малая доля помощи, в которой нуждаются Имировы. Отец после тяжелой операции не работает. Мама – проводница, обеспечивает семью одна. В маленькой комнате общежития живут вот уже 15 лет бок о бок. С очереди на получение жилья их сняли из-за нехватки одного документа. Обращались в десятки инстанций, но безрезультатно.

Больше всего нуждаемся мы в жилье, потому что не помещаемся в этих условиях. Содержу свою семью сама, на свою зарплату. Линара Имирова, многодетная мама

Таких семей по Уфе, да и в целом по региону немало. В позапрошлом году благодаря акции «Помоги собраться в школу» более 400 ребят получили школьные принадлежности через службу межрайонного центра «Семья». В подарочном пакете есть все самое необходимое для учебы: тетради, альбом, краски и другие канцтовары.

Для таких детей особенно важно внимание со стороны окружающих. Каждой семье мы стараемся уделить внимание и оказать поддержку. Регина Хабибуллина, спонсор

Первое сентября для каждого ребенка должно стать праздником. Вне зависимости от того, сколько мама-папа получают, есть ли мама-папа вообще. Поэтому, думаю, что каждая ручка, каждый карандаш будут только в помощь. Гульнара Ахметшарипова, заместитель директора межрайонного центра «Семья»

Социальный центр «Семья» помогает детям-сиротам, многодетным, неполным и малообеспеченным семьям. Помощь этим категориям населения предусмотрена разных видов. Это может быть как покупка и доставка продуктовых наборов, школьных товаров, так и временное размещение детей в социальной гостинице.

Гостиница на 18 койко-мест рассчитана на детей с 11 до 18 лет, попавших в сложную жизненную ситуацию. Здесь они могут находиться до полугода под наблюдением социальных педагогов и психологов.