Житель Башкирии изнасиловал и задушил бинтом знакомую

6 июля в Бирске в собственной квартире было найдено бездыханное тело 37-летней женщины. Полицейские сразу установили – смерть горожанки имеет криминальный характер.

Благодаря оперативным следственным действиям был задержан предполагаемый преступник – 41-летний житель Белебея. По версии следствия, мужчина предложил знакомой встретиться ради распития спиртных напитков. Собутыльники уютно устроились с алкоголем в квартире женщины. Но подозреваемый подозреваемый проявил агрессию и изнасиловал женщину, а после задушил эластичным бинтом.

Мужчина оставил тело в квартире, украл телефон, зарядное устройство к нему, духи и ушёл. А по дороге домой встретил сожителя убитой, с которым благополучно выпил ещё.