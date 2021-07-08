Житель Башкирии изнасиловал и задушил бинтом знакомую

6 июля в Бирске в собственной квартире было найдено бездыханное тело 37-летней женщины. Полицейские сразу установили – смерть горожанки имеет криминальный характер.
Благодаря оперативным следственным действиям был задержан предполагаемый преступник – 41-летний житель Белебея. По версии следствия, мужчина предложил знакомой встретиться ради распития спиртных напитков. Собутыльники уютно устроились с алкоголем в квартире женщины. Но подозреваемый подозреваемый проявил агрессию и изнасиловал женщину, а после задушил эластичным бинтом.
Мужчина оставил тело в квартире, украл телефон, зарядное устройство к нему, духи и ушёл. А по дороге домой встретил сожителя убитой, с которым благополучно выпил ещё.
Следователи обнаружили неоспоримые улики: следы подозреваемого, также его видели заходящим и выходящим из дома как раз в момент убийства, к тому же в его квартире были найдены вещи, которые принадлежали убитой. Однако в содеянном мужчина не признался. Было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.