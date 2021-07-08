«Это уникальный диалог между странами»: в Башкирии прошел 6-й день Фольклориады

В Башкирии продолжается масштабный фольклорный праздник. Сегодня на сцене уфимского амфитеатра выступили представители Узбекистана, Мексики, Польши и Казахстана.
Среди зрителей много представителей самых разных национальностей. Каждый из них сегодня пришел посмотреть на шоу, поддержать своих и поучаствовать в процессе обмена культурой и традициями, ведь Фольклориада – это уникальное событие, которое позволило объединиться не столько десяткам стран, сколько нациям и народам.
Также выступления артистов из разных уголков мира прошли в Кармаскалинском, Аургазинском, Аскинском районах и в городах Сибай и Нефтекамск.
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